豬肉攤加設冷藏櫃 六都明年試辦

2016-12-30

溫體豬無冷藏 生菌易飆高

〔記者林彥彤／台北報導〕國人偏愛溫體豬肉的新鮮及口感，卻常忽略肉品儲存衛生，農委會將投入二千五百萬元在六都試辦「肉品現代化」計畫，未來消費者到傳統市場可以買到在溫度控制下的熟成生鮮豬肉，口感不會比溫體肉差。

農委會畜牧處家畜生產科科長陳中興表示，國內肉品市場的「屠體待運區」大多是開放、無區隔空間，一些小動物和昆蟲都可能會爬進去，加上送往市場的「屠體運送車」沒有封閉和降溫環境，最後到傳統市場豬肉攤上的肉品也沒有控溫環境，食品衛生確實堪慮。

屠宰到零售 冷鏈一條龍

農委會畜牧處因此辦理「推動肉品現代化試辦計畫」，預計投入二千五百萬元預算，提供十個肉品市場改善屠宰環境、卅台冷藏運輸車和一百個傳統市場豬肉攤增添冷藏設備，每一個豬肉攤位可補助十萬元添購冷藏櫃，讓消費者可以買到新鮮的冷藏豬肉，串連起物流冷鏈系統。

台大動物科學技術學系教授陳明汝認為，從食品安全角度看，肉是很容易腐敗的產品，如果沒有冷藏設備，生菌數容易飆高，消費者喜歡溫體豬肉的新鮮，但最後吃下肚的，恐是不衛生的肉品。建議應將冷鏈過程納進豬肉溯源項目中，消費者才知道自己購買的肉品是否經過完整的冷鏈系統。

嘉義縣養豬協會常務理事林秋桂也說，協會雖反對屠體評級，卻非常支持冷鏈政策，因為常見無論是屠宰場或是運輸車、甚至豬肉攤上，都有蒼蠅在飛，只有透過低溫，才能改善販賣環境，維持好肉的品質。

早在政府推廣前，國內就有民間企業開始做豬肉冷鏈一條龍。良作工廠館長暨公共事務經理許瑞霖分享，公司從豬的營養保健、畜牧、屠宰分切到最後餐桌上的肉品，都要求冷鏈，保障消費者，且肉品在低溫下熟成的口感比常溫來得更好，還可避免微生物污染繁殖。

試辦辦法將在明年一月公布，陳中興坦言，由於試辦數量有限，有可能出現部分肉品在前端有冷鏈，後端銷售則沒有的現象。