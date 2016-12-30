男喝雨刷精送醫 禁上廁所竟踹醫師
2016-12-30
〔記者許國楨／台中報導〕急診室暴力層出不窮，黃姓男子因情緒不穩，喝雨刷精昏迷被送至醫院急診，期間醫生擔心黃男去洗手間途中，可能會身體不適昏倒，請他稍等一下，未料黃男竟暴走大發雷霆，踹醫生還出言恐嚇，黃男被依違反醫療法送辦。
台中市第二分局文正所警員王維祥、謝昀廷本月二十二日晚間接獲報案，指中國醫藥大學附設醫院急診室發生暴力事件，三十一歲黃男欲上廁所，陳姓醫生正忙於處理其他緊急病患，請黃男稍等，黃男因此認為醫生態度不佳，出手推醫生後又踹了一腳，甚至恐嚇要叫人來教訓醫生。
依違反醫療法送辦
醫生雖表示不追究也不提傷害告訴，但因黃男攻擊執勤中醫生，涉及「醫療法」為公訴罪，仍將黃男帶回偵辦。黃男警訊中僅坦承推醫生、否認動手，更認為是醫生態度問題有錯在先，才推了他一下。
警方調閱醫院監視器畫面，發現黃男確實動腳踹醫生，當場戳破謊言，訊後全案依違反醫療法送辦。
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