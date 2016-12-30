| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

男喝雨刷精送醫 禁上廁所竟踹醫師

2016-12-30

〔記者許國楨／台中報導〕急診室暴力層出不窮，黃姓男子因情緒不穩，喝雨刷精昏迷被送至醫院急診，期間醫生擔心黃男去洗手間途中，可能會身體不適昏倒，請他稍等一下，未料黃男竟暴走大發雷霆，踹醫生還出言恐嚇，黃男被依違反醫療法送辦。

台中市第二分局文正所警員王維祥、謝昀廷本月二十二日晚間接獲報案，指中國醫藥大學附設醫院急診室發生暴力事件，三十一歲黃男欲上廁所，陳姓醫生正忙於處理其他緊急病患，請黃男稍等，黃男因此認為醫生態度不佳，出手推醫生後又踹了一腳，甚至恐嚇要叫人來教訓醫生。

依違反醫療法送辦

醫生雖表示不追究也不提傷害告訴，但因黃男攻擊執勤中醫生，涉及「醫療法」為公訴罪，仍將黃男帶回偵辦。黃男警訊中僅坦承推醫生、否認動手，更認為是醫生態度問題有錯在先，才推了他一下。

警方調閱醫院監視器畫面，發現黃男確實動腳踹醫生，當場戳破謊言，訊後全案依違反醫療法送辦。

廣告
  • 黃男對醫生暴力相向還出言恐嚇，過程被院內監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

    黃男對醫生暴力相向還出言恐嚇，過程被院內監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 踹醫師 違反醫療法 雨刷精
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：男喝雨刷精送醫 禁上廁所竟踹醫師


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.