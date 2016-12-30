APP找代駕 沒職業駕照要罰

2016-12-30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕越來越多人喝酒後會避免開車，代駕服務需求越來越高，六月起有「台灣代駕」APP媒合駕駛與代駕需求者，不過，派遣駕駛中六十％至七十％沒有職業駕照。交通部路政司副司長張舜清警告，只要收取報酬，無職業駕照就違法，可罰一千八百元至三千六百元。業者昨日決定，立刻輔導司機考照，明年三月前考取補助一千元，三月底前罰單由公司全數吸收。

點入台灣代駕APP，就會自動搜尋附近司機代駕開車，以台北市區為例，幾乎五至十分鐘就能等到駕駛。群悅科技總經理劉子莊表示，APP上架半年已有二百五十位駕駛、訂單從初期每天不到十筆，現在已經有五十至八十筆，台灣未來還有很大市場空間，預期每日可有超過十萬筆代駕訂單。

由於需要找代駕者通常已喝醉，如何保障乘客和駕駛的安全？劉子莊表示，台灣代駕司機有規定須有五年以上駕駛經驗，並要提供良民證及無肇事證明，還得通過面試、路試。每趟都會向司機收費，並開發票誠實納稅。

若發生事故，會請司機報警備案由保險公司處理，台灣代駕有對車體、委託人及第三人投保；第一年保障車體一百萬元，第三人、委託人三百萬元，第三人財損三十萬元。劉子莊表示，今年上線至今未有出險紀錄。費用方面，起跳價約比台灣大車隊的計程車便宜二百至三百五十元不等。

不過，台灣代駕駕駛多數沒有職業駕照，劉子莊坦言，去年曾詢問交通部，當時交通部回函表示，平台媒合代駕服務不屬公路法規定，建議依消費者保護法、公平交易法及道路交通管理處罰條例等規定，選派合格職業駕駛人。

既然交通部已表明沒有職業駕照屬違法，昨日已決定，將先輔導現有司機考領職業駕照，明年三月前取得就補助一千元，四月起不會再派單給無職業駕照的駕駛，要加入台灣代駕就須具備職業駕照。