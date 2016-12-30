酒駕撞死人 擬立法洗被害者遺體

2016-12-30

葉宜津將在下會期提案修法

〔記者鄭瑋奇、李欣芳／綜合報導〕如何能夠遏止酒駕者再犯？立委葉宜津昨日在立法院交通委員會質詢表示，除酒駕拒絕檢測應入罪化外，在受害者家屬同意下，應去清洗被酒駕肇事者撞死的受害者遺體，親身感受，「看看自己做的好事」，預計下會期提案修法。民進黨立委陳曼麗、劉櫂豪也都建議，考慮酒駕連坐處罰，同車者也有罪。

今年一至十一月酒駕肇事共造成九十四人死亡、六千零一人受傷。交通部長賀陳旦說，酒駕涉及公共安全，行政罰部分應加重對累犯處罰，願朝連坐方向協調相關部會研商。

賀陳旦：應是有效方向

至於酒駕者洗被害者遺體，賀陳旦表示，情感上來說應是有效方向；法務部檢察司長林邦樑表示，還是要進一步研析，包含是否有殯葬專業、相關利益影響，最重要的是對往生者的尊重，以及家屬意願；國防部、衛福部、警政署都說，只要修法通過有相關配套，原則上都支持。

現行酒駕管制方式分行政法、刑法，刑法第一百八十五條之三當中規定，酒駕處兩年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金；致人重傷處一年至七年有期徒刑；致死處三年至十年有期徒刑，但拒絕酒測僅能依行政罰處九萬元罰鍰、吊銷駕照等，還不會留下酒駕紀錄。

拒酒測、與酒駕同座也有罪

立委李昆澤認為這是變相鼓勵民眾拒酒測，要求法務部研擬將酒駕拒測入罪化，他舉例說，日本拒絕酒測可處三個月以下有期徒刑或五十萬元以下罰金，美國許多州都有不能拒絕酒測法條。

立委趙正宇說，雖然酒駕刑責並不低，但法官實際審判時，有期徒刑多未判超過六個月，還可併科罰金，檢視台北地方法院今年十月至十一月的判決書當中，有從九十年至今共酒駕累犯五次，最重才判六個月；累犯六次也只判六個月，併科罰金三萬元案例。

法務部表示，已發現酒駕案件量刑傾向輕判，難發揮刑罰抗制犯罪功能，對於量刑過輕的不當判決，應提起上訴為救濟。

行政院長林全昨在行政院會聽取交通部「提升安全駕駛行動與精進道安策進作為」報告後表示，對於重大、高風險的違規駕駛人，請交通部積極研議，擬定完整的再教育與管理措施，以杜絕再犯。

交通部設定目標，盼明年起未來三年內道路交通事故卅日內死亡人數減少五百人，降到二千五百人以下。