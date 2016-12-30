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美耐皿餐具抽驗 半數溶出三聚氰胺

2016-12-30

磨損、龜裂、老化 勿再使用

〔記者蘇孟娟、林惠琴／綜合報導〕台中市衛生局抽驗十件小吃店「使用中」的美耐皿湯碗，有五件檢驗溶出三聚氰胺，其中三件餐碗使用逾三年未曾汰換。衛生局說，目前相關法令僅針對美耐皿新品餐具訂有衛生標準，「使用中」的餐具沒有相關法令規範，面臨無法可罰窘境，僅能勸導汰舊換新，盼中央參考修法規範。

台中市衛生局考量「美耐皿」因性質輕巧耐摔，廣泛用於小吃店等餐飲業，但不時傳出若長期使用、洗刷有刮痕並盛裝熱湯等高溫食品，有三聚氰胺溶出的疑慮，特別啟動美耐皿抽驗研究調查計畫。

台中市衛生局十月抽驗市面小吃店「使用中」的美耐皿湯碗共十件，使用時間最短一個月，最長三年以上，都是用來盛裝熱湯供消費者食用，結果十件「甲醛（標準：陰性）」皆為陰性與規定相符，但「三聚氰胺（新品標準〈2.5ppm）」有五件溶出三聚氰胺。

衛生局指出，其中有四件溶出值介於0.8至2.3ppm間，三件湯碗使用超過三年，另一件雖未用逾一年，也檢出三聚氰胺溶出，另一件使用約一年的湯碗溶出值為3.5ppm。

食品藥物管理科長傅瓊慧指出，其中檢出超過2.5ppm的小吃店已更換新餐具，但仍是美耐皿餐具，因美耐皿材質易刮傷，一旦產品有磨損、龜裂或老化，易有溶出三聚氰胺疑慮，請業者未來汰舊換新時能考慮更換材質。

衛福部食藥署食品組科長林蘭砡昨表示，若是「使用中」的美耐皿餐具出現溶出三聚氰胺的情況，應該要釐清是出廠新品就不合格，還是因為使用不當導致出現刮痕裂縫，進而溶出三聚氰胺，後者仍可依照未符合「良好衛生規範準則」（ＧＨＰ），按食安法開罰六萬元至兩億元不等，並非無法可管。

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  • 中市抽驗小吃店美耐皿碗，半數溶出三聚氰胺。（圖由）

    中市抽驗小吃店美耐皿碗，半數溶出三聚氰胺。（圖由）

  • 美耐皿餐具廣泛用於小吃店。（記者賴以潔攝）

    美耐皿餐具廣泛用於小吃店。（記者賴以潔攝）

  • 中市抽驗半數小吃店美耐皿碗溶出三聚氰胺，卻無法可罰。（圖由台中市衛生局提供）

    中市抽驗半數小吃店美耐皿碗溶出三聚氰胺，卻無法可罰。（圖由台中市衛生局提供）

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標題：美耐皿餐具抽驗 半數溶出三聚氰胺


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