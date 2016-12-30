政治力杯葛 日食安公聽會延期

2016-12-30

〔記者林彥彤、李欣芳、施曉光／綜合報導〕鑑於政府十二月廿五日在新北市舉辦是否開放日本核災區食品公聽會，遭國民黨人士杯葛並引發衝突，公民團體擔心明年初另外二場公聽會討論失焦，建議延期。行政院發言人徐國勇昨宣布，明年一月二日在高雄市、一月八日在台北市的日本食品公聽會將延期舉行。

討論失焦 高雄、北市場暫停

日前日本核災地區食品進口公聽會嚴重受到干擾，被網友封為「超有耐心主持人」的朱增宏，昨天沉痛呼籲政府，取消尚未舉辦的另兩場公聽會；學者也建議，政府應多採用「多元參與」模式，要避免民代等政治力介入，才能讓每次討論「聚焦、再聚焦」。

朱增宏表示，十一月十二日的第一場公聽會就碰到嚴重的議事干擾，後續又明顯感受到更多的群眾動員，十二月廿五日的公聽會上，甚至因為干擾太嚴重，被迫改成座談會，才建議停辦接下來在高雄及台北的公聽會，希望未來多採用「多元參與」模式。

公民參與小組成員呂家華哽咽說：「對民間團體而言，要求暫停公聽會是一個不得不的沉痛決定。」因為原先公聽會的討論形式，已經變成緊繃政治動員的社會衝突，恐壓縮實質可討論的空間。

情資顯示有人意圖丟糞便鬧場

知情官員透露，公民團體接獲情資顯示，有人要在接下來的公聽會丟糞便鬧場，已無法理性討論問題。政院昨也表明，無法認同國民黨以政治操作破壞公共政策討論。

政治大學公行系教授杜文苓認為，公民參與的模式不該只有「專斷單向」的討論方式，而是要「多元參與」，公民參與必須避免民代等政治力的介入，才能針對問題，聚焦、再聚焦。

行政院重申，沒有健全完善的食品管理安全機制，就沒有開放解禁的問題。相關政策討論沒有預設立場，重點在重建民眾對政府食安政策的信心。

徐國勇呼籲各政黨，尤其有些黨職與公職人員，面對公民社會的政策溝通，需建立理性辯論、充分溝通機制，不是破壞機制來加深社會對立，或製造社會衝突。

國民黨文傳會副主委胡文琦質疑，公聽會延後的下一步是要禁止核食，還是要暗渡陳倉？國民黨副主席郝龍斌則在臉書發文指出，誠心建議行政院「知錯能改」，既然暫緩，不妨直接承諾：「日本核災區食品在得到全民共識前，政府不會開放」。