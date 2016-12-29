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系所評鑑 開南有條件通過

2016-12-29

高教評鑑中心昨公布105年度上半年大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑結果，唯一接受評鑑的高雄市立空中大學，在通識教育評鑑結果為「有條件通過」，系所評鑑則有6個班制受評而全通過。

另在103年度上半年追蹤評鑑與再評鑑部分，有4所大學接受系所再評鑑，其中僅開南大學被評為「有條件通過」，其他都通過複評。高教評鑑中心表示，只有開南大學創意產業與數位電影學士學位學程為有條件通過，主因空間和設備改善情況不理想，包括老師研究室距離上課教室太遠，及專科教室未明顯整合等問題，改善狀況還不夠理想。（記者蕭玗欣）

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