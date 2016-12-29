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台水：明年底前水價不會漲

2016-12-29

台水董事長郭俊銘上任時宣布水價明年7月前不調漲，昨郭俊銘進一步承諾明年底前不談漲水價，未來再視經濟發展做調整；同時針對漏水率改善提出目標，表示希望明年全年控制在16％以下。

值得注意的是，郭俊銘指出台水全國的鉛管3年汰換計畫，主要位於宜蘭、苗栗與花蓮3地，已於日前完成最後宜蘭200戶更換，全國屬於台水的鉛管已全數汰換完成。

（記者林筑涵）

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