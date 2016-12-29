離島春節第2波加班機 下週二開賣
2016-12-29
因應國人春節返鄉及旅遊需求，航空公司已針對目前需求較高之金門及澎湖航線再規劃第二波加班機，其中金門航線提供7120個座位數，澎湖航線提供4126個座位數，訂於106年1月3日下午6時至8時統一開放訂位；另各航線離峰日期及時段均尚有空位，尚未訂妥機位旅客可儘早訂位。（記者甘芝萁）
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