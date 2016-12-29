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全民健保APP 看診資訊立即查

2016-12-29

〔記者林惠琴／台北報導〕勞基法一例一休新制上路，假日醫療人力恐更不足，為方便民眾就醫，衛福部健保署將「全民健保行動快易通（APP）」結合Google Map，只要下載，一指點選「院所查詢」、「附近院所」，地圖就會呈現所在地一公里內所有醫療院所位置，並可依院所層級、科別與時段進行條件式篩選，輕鬆掌握醫療資訊。

同時，此APP也新增「急診待床」即時查詢，只要點選「急診待床」項目，填入縣市別、特約類別，就會出現醫院住院、看診、推床、加護病床的等待人數，每十五分鐘更新一次，並以綠色、黃色、紅色代表壅塞程度的低、中、高，同時顯示「是否已向一一九通報滿床」的訊息，供民眾參考。

另外，健保署長李伯璋坦言，現在基層診所假日開診率雖有廿二％，但一例一休上路後，診所假日開診的成本會增加，也可能影響假日開診能量，健保署會持續觀察。

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  • 健保署長李伯璋表示，「全民健保行動快易通（APP）」結合Google Map地圖，方便民眾查詢附近開診院所。（記者林惠琴攝）

    健保署長李伯璋表示，「全民健保行動快易通（APP）」結合Google Map地圖，方便民眾查詢附近開診院所。（記者林惠琴攝）

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