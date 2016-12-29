大專生公部門見習 明年職缺千名
2016-12-29
〔記者林曉雲／台北報導〕教育部青年發展署推動大專生公部門見習計畫，今年公部門見習共有四百四十人次，明年擴大辦理，增到一千個名額，並提供見習津貼，見習機關包括總統府、五院及所屬機關、直轄市或縣市政府等單位。
青年署長羅清水表示，公部門見習計畫是為協助學生透過在公部門的體驗學習，了解政府運作、組織文化及公共政策形成、制定、執行過程，鼓勵青年參與公共事務，學習政府運作機制，以利規劃未來職涯發展，見習津貼由青年署提供每小時一三三元，各見習機關須指派科長或其他資深人員擔任「業師」，見習生以學習為目的。
政大公共行政學系學生何品君和淡江大學西班牙語文學系學生曾怡潔，今年都在內政部移民署北區事務大隊台北市服務站見習。曾怡潔表示，她被分派協助整理屆期通知書，原以為摺通知書非常簡單，但機關人員告訴她：「我們做的不是偉大的事，但卻是重要的事。」她才知道通知書是要通知在台灣的新住民居留證即將到期，必須找時間辦理延期，否則會被罰款且驅逐出境離開台灣，一張小小的紙其實承載了一個個家庭。
曾怡潔表示，每一次執行任務都在學習，學習如何尊重多元文化，協助各國人民完成各種業務辦理，讓到移民署辦理業務的外國人感受到「家」的感覺與溫暖，畢竟在異地有人能親切地協助自己，是讓人感到幸運與幸福的事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 排水溝只做2∕3 斗南公所辯沒住戶
- 火牛德州內戰 怒火燒到休息室
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Japan association name-change lauded
- 【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」
- 退輔會8 家天然氣股權 轉讓國民黨
- 總舖師號召助學 認捐年菜做公益
- 李X基當庭嗆殺 害么女在校遭排斥
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 日本秋田竿燈 明年燈會亮相
- 釐清所有權、祭出建築法 終結沉痾
- 鐵路高架化 大林鎮代爭取延伸
- 豬哥亮幽默大釣哥 開心化療沒掉毛
- 跨年夜不落垃圾 千餘學子宣導
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT chairwoman apologizes over party infighting
- 坐在梨樹下 三灣國小書香森林啟用
- 樹琴CP驚爆過夜情 13小時做些什麼
- 北市1-11月交通罰鍰26億 創近5年新高
- 跨年 週末台北哪裡趣？
- 台東美景入鏡 看連續劇抽大獎
- 新租屋定型化契約 元旦上路 阻房客入籍 罰30萬
- 林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神
- 「人氣王」最怕誰? 點名「紅白狀元郎」
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 女員工欠錢 老闆逼賣淫
- 尖石》秀巒山崩堵溪流 竹60線封路
- 六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
- 軍糧獨厚特定業者 立委促查弊
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 合約先擺一旁 王勝偉想「爆發」
- 成大辦越南語認證制 獲國際承認
- (火旁)龍文化傳承 聯大組龍隊
- 水獺寶寶 自己秤體重
- 尋旅屏東社區遊 作家帶路訪部落
- 鴻海夏普金援康達智 大立光一哥地位不保
- 釣客沒穿救生衣 最重可罰90萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大專生公部門見習 明年職缺千名
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分