大專生公部門見習 明年職缺千名

2016-12-29

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部青年發展署推動大專生公部門見習計畫，今年公部門見習共有四百四十人次，明年擴大辦理，增到一千個名額，並提供見習津貼，見習機關包括總統府、五院及所屬機關、直轄市或縣市政府等單位。

青年署長羅清水表示，公部門見習計畫是為協助學生透過在公部門的體驗學習，了解政府運作、組織文化及公共政策形成、制定、執行過程，鼓勵青年參與公共事務，學習政府運作機制，以利規劃未來職涯發展，見習津貼由青年署提供每小時一三三元，各見習機關須指派科長或其他資深人員擔任「業師」，見習生以學習為目的。

政大公共行政學系學生何品君和淡江大學西班牙語文學系學生曾怡潔，今年都在內政部移民署北區事務大隊台北市服務站見習。曾怡潔表示，她被分派協助整理屆期通知書，原以為摺通知書非常簡單，但機關人員告訴她：「我們做的不是偉大的事，但卻是重要的事。」她才知道通知書是要通知在台灣的新住民居留證即將到期，必須找時間辦理延期，否則會被罰款且驅逐出境離開台灣，一張小小的紙其實承載了一個個家庭。

曾怡潔表示，每一次執行任務都在學習，學習如何尊重多元文化，協助各國人民完成各種業務辦理，讓到移民署辦理業務的外國人感受到「家」的感覺與溫暖，畢竟在異地有人能親切地協助自己，是讓人感到幸運與幸福的事。