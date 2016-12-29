廢國旅卡連署 張景森拉票：可省80億
提案附議人數過門檻
〔記者李欣芳、甘芝萁／台北報導〕明年起公務員的國民旅遊卡將有一半額度八千元限定用於團體旅遊，引發不少公務員反彈，紛紛要求「廢除國旅卡、還我加班費」，目前已有網友在國發會的「公共政策網路參與平台」正式提案，要求政府應配合勞基法修正，取消國旅卡，恢復不休假獎金；該提案昨附議人數已超過五千人，權責機關兩個月內須正式回應。
權責機關 兩個月內須回應
行政院政務委員張景森在臉書反諷說，廢除國旅卡，政府每年可省下七十到八十億元，可以做很多事，而公務員出門玩，花自己的錢，自由自在、不受國旅卡限制，也不怕被汙名化，他請大家上網去連署，讓這個案子早日成案。張景森的說法引發熱議，也讓提案迅速附議通過門檻 。
網友在提案中表示，勞基法已經修正，勞工未休完的特休假，雇主得折算工資發還勞工，否則勞工可向勞動部檢舉進行勞動檢查。政府身為公部門勞工之雇主（公務員與國營事業），對於未休完的特休假，卻改以國民旅遊卡強制消費，且近期國旅卡的改革，無疑是要求公務員向特定旅遊業者消費，因此建議配合勞基法修正，政府應取消國旅卡，恢復不休假獎金。
張景森表示，他不知道是不是所有公務員都支持「廢除國旅卡、不休假比照勞基法發加班費」的主張，但是他願意支持這項訴求能夠成為公共政策的議題。
張景森強調，政府應該做的是用心安排各機關員工的排休，讓每個公務員都充分休完假，保持身心愉快健康。至於業務特殊機關或個人忙到不行，怎麼樣也沒有辦法排休完畢，發給他們加班費，也是應該的，但這就顯示機關人員不足、業務過多、勞逸不均、或運作效率太差，也都可以慢慢檢討改善，如此一來，不但政府效率提升，最終政府需要付出的加班費，應該也可以降到最少。
政院未考慮廢除 將放寬限制
觀光局長周永暉表示，為讓公務員使用國旅卡在旅遊消費上有更高的自由度，目前已規劃可讓公務員自選交通工具、住宿、行程的方案納入國旅卡補助範圍內，不必受限於參團、套裝行程等，相關細節預計明年過年後才會出爐。
行政院發言人徐國勇表示，會進一步放寬國旅卡使用規定，至於網友的提案，將由主管機關國發會正式回覆並納入參考；據了解，行政院目前並未考慮廢除國旅卡。
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標題：廢國旅卡連署 張景森拉票：可省80億
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