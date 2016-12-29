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不尊重生命 暴怒殺狗入監2個月

2016-12-29

金錢解決訴訟 態度偏差

〔記者王定傳／新北報導〕男子潘子凡與廖姓前女友，各自飼養柯基犬「肉丸」與貴賓犬「嘟比」，潘男認為廖女偏愛「嘟比」、冷落「肉丸」，怒持電扇支架把「嘟比」尾椎打斷慘死；法官判處可易科罰金的兩個月徒刑，但檢方認為潘男不尊重生命，不進監獄難收矯正之效，法官支持檢方，駁回潘男的異議，潘須為其殺狗犯行付出坐牢代價。

去年十一月廿五日上午，廖女買早餐回家，兩隻狗狗衝向前迎接爭寵，發生推擠吠叫，潘男覺得「肉丸」遭欺負、受冷落，失控抓狂持電扇支架將「嘟比」打到尾椎斷成兩截吐血慘死。

檢方裁量 不得易科罰金

哀痛的廖女除與潘男分手，並提告為愛犬申冤，法院判潘男兩個月徒刑，潘未到案執行，今年十一月十五日被發布通緝，潘男隔天主動到案，聲請易科罰金。

但檢方認為，潘男從一百年到去年間，有多次傷害紀錄，大多以易科罰金方式執行或賠償和解，歷經多次偵審程序，仍未能控制自己情緒，屢次以暴力發洩不滿，這次更遷怒無辜生命，把沒有反抗能力的狗狗活活打死。

檢方認為，潘男未能珍惜他人生命、身體，有以金錢解決訴訟的偏差態度，如果不令其入監反省，難以收到矯正之效及維持法秩序。

犯嫌聲明異議 法院駁回

潘男聲明異議喊冤，宣稱自己是愛狗人士，從小家中就有養狗，只因一時酒後失控，事後已誠心認罪悔過，且他從事婚禮及戶外攝影工作，年關將近，仍有工作等待執行，希望能易科罰金。

新北地院法官認為檢方已具體說明理由，沒有逾越法律授權，裁量無不當，裁定駁回，潘男確定得入監。

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