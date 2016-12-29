小學生補習 一年砸600億

2016-12-29

〔記者林曉雲／台北報導〕驚人！教育部統計處昨公布「國小教育消費支出調查概況」，一○四學年全國國小學生有一百廿萬人，調查每十人就有七人校外學習，亦即有八十四萬小學生在補習，各種補習費相關支出總額，一年高達六○一億元，其中八成是補學科，二成則是藝文和運動類補習。

公立學校學生校外學習支出達五七九億，其中學習類補習費約四六六億、占八成；私校學生則為廿二．二億元，其中藝文運動為十二．一億，高於學習類科的十億元。顯示公校學生在外補習比私校多，但教育部分析，也可能是因私校有課後輔導緣故。

全國家長團體聯盟理事長吳福濱表示，十二年國教強調適性多元，竟仍有七成小學生補習，不少是去安親班課後照顧且督促寫功課，由於國中會考占比三成、具升學關鍵性，也讓家長會提早送孩子去補學科，教育部應儘早推動全面免試入學。

全教聯理事長張旭政老師表示，不少上班族父母工時長，下課後不得不把孩子送入安親班補習，教部也未禁止國中私校考試招生，使補習班大有商機，顯示十二年國教的政策執行仍有問題。

北市國小陳姓家長表示，小孩一週補美語三天、數學二天，假日再上小提琴和游泳課，學校大小考試不斷，分數總不能太差。

教育部回應，已逐步推動全面免試入學，國小評量則已提醒減少紙筆測驗，成績也改等第制，家長不需太憂心，應讓孩子童年可多元快樂。