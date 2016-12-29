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台灣燈會主燈 雲林「鳳凰來儀」

2016-12-29

〔記者甘芝萁／台北報導〕二○一七台灣燈會將在明年二月十一日元宵節，在雲林高鐵站前虎尾主燈區正式點亮。主燈及小提燈造型昨日對外亮相，明年生肖屬雞，主燈命名為「鳳凰來儀」，造型設計為鳳凰昂首飛揚，並以降臨於山之巔，振翅展現翱翔天際，象徵帶領台灣飛向新紀元。觀光局預估燈會將吸引上千萬人次參觀、帶來八十億元商機。

觀光局表示，主燈總高度廿三公尺，採用全新4D折射方式展現光柵片視效，首創以一萬九千組以上之燈光迴路系統，將主燈內部裝置之全彩ＬＥＤ燈呈現出一千二百萬以上畫素色彩，任何角度都可觀賞到千變萬化的光學美景；主燈鑲嵌了兩百顆以上的大型水晶，更首創以蔗糖結晶粒運用於內發光材料，科技工法融入環保材質，呼應雲林縣「蔗糖之鄉」美稱。

明年小提燈命名為「幸福奇雞」，結合了「雞」與「蛋」兩種造型，創造出一個既是蛋也是雞的有趣提燈。設計者林佳葦老師表示，小提燈在頸部、雙腳及尾巴皆以關節銜接身體，可轉動收合，翅膀也設計可倒插入雞身，完美收合。

台灣燈會將於明年元宵節十九時正式點燈，活動持續到二月十九日廿二時；雲林縣府規劃自二月十一日至十九日，每日下午三時於虎尾主燈區及北港燈區發送小提燈，預訂將發送八萬盞。

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  • 2017台灣燈會小提燈設計者林佳葦，與她設計的小提燈「幸福奇雞」。（記者劉信德攝）

    2017台灣燈會小提燈設計者林佳葦，與她設計的小提燈「幸福奇雞」。（記者劉信德攝）

  • 2017台灣燈會主燈「鳳凰來儀」昨發表造型，總高度達23公尺。（記者劉信德攝）

    2017台灣燈會主燈「鳳凰來儀」昨發表造型，總高度達23公尺。（記者劉信德攝）

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