台大「希望入學」放榜 30寒生拚翻身
〔記者蕭玗欣、張安蕎、丁偉杰、林宜樟、陳鳳麗、劉曉欣、林敬倫／綜合報導〕台灣大學「希望入學」計畫進入第三年，前天放榜共錄取卅名學生、備取五名。台大註冊組主任洪泰雄表示，去年希望入學只招收廿名，今年又增十個名額；校方在篩選上非常嚴謹，以中低收入戶以下學生為優先，如果是新住民又是中低收入戶，會列為首選。
新住民、中低收入戶優先
洪泰雄表示，透過該管道入學的學生，學校都會給予個別輔導，追蹤後續的學習表現。洪泰雄觀察，首屆透過希望入學進台大的學生，目前成績都還不錯。但洪泰雄也坦言：「他們都唸得很辛苦，畢竟是靠『希望入學』這個管道進來的。」他認為，這些學生到台大來，只要肯努力、多問問題就能迎頭趕上。
將個別輔導 追蹤學習表現
新北市三峽北大高中學生林秉賢獲得錄取台大農業化學系，身為新住民二代、家境貧困的他說，從小看著印尼籍的母親扛起家中經濟重擔，期盼能進入理想大學，改變家中經濟狀況。林秉賢說，農業化學系是他的夢想學系，「很想去母親的故鄉看看，將自己所學的農化知識應用在家鄉，改善家鄉的生活環境！」
嘉義高中學生張瑞騰，順利錄取台大電機系，他在小學三年級時，祖母車禍癱瘓，由母親照顧，醫療費用拖垮家中經濟，讀國二時，祖父又因肺炎病逝，母親腦溢血中風，父親辭掉貨運行工作在家照顧，家裡經濟僅靠父親打零工維持。
張瑞騰身為長子，不僅協助照顧兩個妹妹，分擔家務，高中期間也擔任「千人相約護書包送肯亞」志工、學校「生命智慧研究社」義工，到校外幫助弱勢團體。
嘉義縣立永慶高中清寒學生蔡幸娥，有感於東石鄉地層下陷土壤鹽鹼化，許多鄰居老農收成差，她希望就讀台大農藝學系後，學習農業新技術，改善家鄉農業。
南投縣國立中興高中學生簡揚開獲錄取台大機械工程系，讓辛苦開計程車養家的父親非常開心。簡揚開說，進入台大後會認真唸書爭取獎學金，必要時打工賺生活費，不要再增加家裡的負擔。
彰化高中學生何子斌錄取台大國企系，何子斌母親來自越南，父親在溪湖種韭菜花。何子斌說，下田幫忙父母摘韭菜花，才知道務農的辛苦，半小時才能摘到一把韭菜花。
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