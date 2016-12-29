週刊報導男子輸血染愛滋 查無實證

2016-12-29

昨有週刊報導，一名男子2011年因吐血送醫，緊急輸血動手術後救回一命，今年8月接獲衛生所告知，5年前手術輸血來自愛滋患者，受血者恐有感染愛滋可能，需做追蹤檢查，並引述疾管署官員證實是人為疏失；疾管署則打臉，強調內部人員未針對此議題接受該媒體採訪，且自2013年以後，國內已無新增輸血感染愛滋病毒個案，今年也無任何輸血感染愛滋病毒個案，要求週刊更正。

台灣血液基金會表示，週刊所稱事件已查證是虛驚一場，報導以聳動文字誤導大眾，恐讓需要輸血病患不敢用血，可能危害更多性命。

疾管署副署長羅一鈞指出，2012年以後，台灣血液基金會改採新式篩檢工具「核酸擴大檢驗」（NAT），愛滋感染空窗期從3個月縮減至11天、風險降為兩百萬分之一。週刊發文指出，是以家屬身分詢問愛滋病患捐血紀錄等流程，有位官員熱心解釋，並再次致電確認，才撰寫報導。（記者林惠琴）