| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

胎盤素錠含動物成分 日商董事限制出境

2016-12-29

〔記者錢利忠／台北報導〕號稱日本醫美第一品牌的日商喜萊博「Dr.Ci:Labo城野醫生」，被檢舉胎盤素碇產品報關時，隱匿內含未經核可的人類及動物胎盤素成分。台北地檢署昨搜索喜萊博公司日籍董事藤本麻木子住處，約談藤本麻木子、台籍倉管李柏諫與兩名證人，李男訊後十五萬元交保，藤本麻木子仍在偵訊中，訊後三十萬交保，限制出海出境。

號稱日本醫美第一品牌 百貨設櫃

部分國家可合法使用胎盤素，我國列為藥品，需獲衛生福利部食品藥物管理署核可才能使用。檢調調查，喜萊博九十九年間進口產品報關時，疑隱匿產品內含人體及動物胎盤素成分，且將保存期限將屆的水凝露等四款保養品，以酒精塗抹日期再重新打印，延長兩年效期。

昨晚六點多，藤本麻木子被移送至北檢複訊，面對鏡頭未發一語；李男辯稱對此案不知情。全案朝違反藥事法、化妝品衛生管理條例及偽造文書等方向偵辦。

「Dr.Ci:Labo城野醫生」在新光三越、SOGO、中友百貨等國內各大百貨公司都設有專櫃，產品線包括肌膚護理及美容彩妝等系列，綜藝節目中也有造型師使用該牌產品，替藝人示範保養。

廣告
  • 喜萊博公司日籍董事藤本麻木子（戴口罩者），昨晚被移送至北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    喜萊博公司日籍董事藤本麻木子（戴口罩者），昨晚被移送至北檢複訊。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：胎盤素錠含動物成分 日商董事限制出境


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.