胎盤素錠含動物成分 日商董事限制出境

2016-12-29

〔記者錢利忠／台北報導〕號稱日本醫美第一品牌的日商喜萊博「Dr.Ci:Labo城野醫生」，被檢舉胎盤素碇產品報關時，隱匿內含未經核可的人類及動物胎盤素成分。台北地檢署昨搜索喜萊博公司日籍董事藤本麻木子住處，約談藤本麻木子、台籍倉管李柏諫與兩名證人，李男訊後十五萬元交保，藤本麻木子仍在偵訊中，訊後三十萬交保，限制出海出境。

號稱日本醫美第一品牌 百貨設櫃

部分國家可合法使用胎盤素，我國列為藥品，需獲衛生福利部食品藥物管理署核可才能使用。檢調調查，喜萊博九十九年間進口產品報關時，疑隱匿產品內含人體及動物胎盤素成分，且將保存期限將屆的水凝露等四款保養品，以酒精塗抹日期再重新打印，延長兩年效期。

昨晚六點多，藤本麻木子被移送至北檢複訊，面對鏡頭未發一語；李男辯稱對此案不知情。全案朝違反藥事法、化妝品衛生管理條例及偽造文書等方向偵辦。

「Dr.Ci:Labo城野醫生」在新光三越、SOGO、中友百貨等國內各大百貨公司都設有專櫃，產品線包括肌膚護理及美容彩妝等系列，綜藝節目中也有造型師使用該牌產品，替藝人示範保養。