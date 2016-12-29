順天堂柴陷湯濃縮顆粒 微生物超標2.3倍／下架銷毀179瓶 裁罰10萬元
2016-12-29
〔記者賴筱桐、張安蕎、王捷／綜合報導〕國內中藥品牌龍頭出包！新北市衛生局今年六月配合衛福部專案抽驗中藥，順天堂的「柴陷湯」濃縮顆粒驗出微生物超標二．三倍，業者回收一百七十九瓶，並在衛生局監督下銷毀，由於業者初犯，且配合下架及銷毀作業，將依違反藥事法第二十一條第一項第三款裁罰十萬元。
推測製程或運送出包
新北市衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，本次專案抽驗十二件，順天堂抽驗三件，分別是「柴陷湯」濃縮顆粒、「藿香正氣散」科學中藥、「小青龍湯」科學中藥，其中「柴陷湯」驗出耗氧性微生物總數超過標準二．三倍，另兩項產品合格。
劉君豪說，一百七十九瓶「柴陷湯」濃縮顆粒，十二月二十六日已銷毀，推測微生物超標原因可能是製作過程殺菌不完全，或運送途中細菌進入產品。人體食用微生物超量的食物，恐引發腸胃不適症狀。
順天堂：加強品質管控
順天堂營業處長張銀東表示，「柴陷湯」濃縮顆粒屬處方用藥，生產量不大，已全面回收、銷毀。中藥材包裝、運輸、貯存過程中有不當措施，皆可能造成品質劣變，此次事件純屬意外，公司已進行深刻檢討，未來會更加強品質控管。
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