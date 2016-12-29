食藥署比對報廢表 若違法可重罰2億

2016-12-29

〔記者吳亮儀、李容萍／綜合報導〕衛福部食藥署科長吳明美昨晚表示，目前還看不出葡萄王有無改標，仍在比對資料中，若發現違法會確實開罰。行政院消保處也表示，已派消保官去了解，如果查有違法，可依消保法開罰，消費者可求償。

桃園市府消保官廖維敏說，葡萄王如確有竄改期限銷售過期健康食品，除涉及刑事偽造文書及違反食品安全衛生管理法等罪嫌，已銷售的商品，葡萄王應立即訂定退貨、退款處理方式及流程。

食藥署科長吳明美說，已調閱成品報廢表，但目前還看不出有無改標。由於報廢表年代久遠，且數量大，稽查員還在比對庫存、退貨和銷貨紀錄，釐清過期品的流向。若確認葡萄王違法販售過期食品，依食安法可處六萬元到兩億元罰款。

律師林俊峰表示，將產品重新改標販售，違反食安法、刑法詐欺取財及虛偽標示商品罪，涉違食安法情節重大足以危害人體健康之虞可處七年以下徒刑。

消基會董事長陸雲表示，這樣的大企業若做出擅改有效期限的事就太可惡，社會應給予撻伐、政府也該重罰。

消基會籲嚴格追蹤過期品流向

陸雲說，每次有食安事件，政府老是開罰違規業者「不痛不癢的罰款」，明明食安法最高可罰到兩億元，但老是用最低罰六萬元裁罰，業者根本不怕。這種健康食品不像一般食材會腐敗，改標後繼續販售也幾乎無法察覺，政府應該研擬更嚴格的過期品追蹤管制措施。