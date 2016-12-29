葡萄王「靈芝王」 爆過期改標再賣
〔記者陳永吉、錢利忠、李容萍／綜合報導〕股票上市公司葡萄王生技被控竄改過期健康食品有效期限，桃園市政府衛生局昨天會同衛福部食藥署前往葡萄王中壢廠、平鎮廠以及龍潭物流中心稽查，查扣相關報廢表，並針對晶識王、美纖菌、短期決戰（酵素美人加美纖菌）、多醣靈芝王、Q10納麴Ｅ、靈芝王等六項產品進行查核。
台北地檢署上週接獲檢舉，也指派重案專組檢察官梁光宗調查，全案朝違反食品安全衛生管理法等方向偵辦。
根據週刊報導掌握的「成品報廢報表」，經理欄位有公司經理曾政富蓋章，日期為一○二年一月十四日，執行副總欄由董事長曾盛麟簽署、董事長欄蓋的是已故創辦人曾水照印章，不排除公司高層知情改標。
報廢報表註明11萬多顆4年前到期
該報表另提及葡萄王的明星級健康食品「靈芝王」，有十一萬多顆已於二○一二年到期，但葡萄王涉竄改有效期限，將產品效期延長至二○一五年，是竄改的產品中，數量最多的一種。
董事長：產品沒問題 家族成員抹黑
葡萄王上個月才獲天下雜誌評選為最佳聲望標竿企業，公司董事長曾盛麟昨召開記者會表示，最近外界連串散播公司不實訊息，已經查出是家族內部人士刻意抹黑，將採取法律途徑追究責任。
曾盛麟表示，在此事之前，網路上就發現惡意攻擊葡眾康貝兒益菌的文章，嚴重懷疑是家族成員所為，有計畫、刻意打擊公司。據了解，曾盛麟所指的家族成員，應是他的大哥曾盛陽。曾盛麟接班之後，曾盛陽已經退出葡萄王經營團隊。
曾盛麟說，他敢「打包票」，他在二○一四年十一月六日接班之後，所有產品都沒有問題。公司產品一定符合政府法規，也一定會對消費者負責，公司會持續釐清真相。
葡萄王曾靠著一支「康貝特」，搶下提神飲料七成市佔率，最輝煌時，產品才剛出生產線、還沒降溫，就上貨車運往全台銷售。不過，自從「蠻牛」獲得年輕人認同後，葡萄王營運每況愈下，最慘的時候，年終只能送員工兩罐公司產品「靈芝王」。重新調整接班步伐後，公司業績逐漸好轉。
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