線上玩數學 偏鄉童PR值飆升

2016-12-28

宜蘭縣政府與致誠教育基金會昨召開「宜蘭X均一精熟學習成效發表會」，基金會執行長呂冠緯表示，依台大經濟系教授林明仁所做、台灣首次大規模線上教育成效研究的發現，受測的3700位宜蘭縣的國小學生，使用均一教育平台線上教材，平均投入總長3.5小時「玩數學」，達到平台上的13個練習題組精熟程度，原本成績PR70的學生，兩年後的成績大幅躍升到PR84.2。

呂冠緯表示，均一教育平台有中小學的數學、自然、英文、社會、Coding及Maker課程，均一採用精熟機制、少量多餐式，平均每天回來練習2題，經過4輪後可達到精熟，不須花太多時間重複練習。（記者林曉雲）