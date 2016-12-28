新國教署副署長 向陳菊借將

2016-12-28

教育部再出現高層人事異動！教育部長潘文忠向高雄市長陳菊挖角，國教署副署長將由高雄市教育局副局長戴淑芬接任，預計明年一月中旬走馬上任；現任副署長王承先退休之後將再任苗栗縣教育處處長。

戴淑芬是高雄市教育局長范巽綠倚重的副手，據悉，借將的關鍵人物是教育部政次蔡清華，戴是蔡的學生，蔡清華又是陳菊任用的前高市教育局長，因此順利借將成功，未來將主管國教署高中職業務。戴淑芬受訪表示，相信在團隊合作下，能順利推動教育工作。（記者林曉雲）