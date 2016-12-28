桌球不見了 師帶警進校園調查
2016-12-28
家長控把學生當賊 孩子受驚
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市舊社國小康姓體育組長被家長投訴，上週五晚間帶著警察直闖桌球隊學生正在練習的體育館內，要找一桶約二百顆、價值三千元的乒乓球，學生被當賊般對待驚恐失措，心靈受傷。
康姓體育組長強調是基於保管人身分，擔心乒乓球不見才會報警，事後發現是學生和老師借的，已向警方表達是誤會，對造成家長及學生不安，覺得很抱歉。
發現誤會一場 體育組長道歉
校長莊傑志表示，已口頭訓誡體育組長，並請他向家長與學生表達歉意，未來校方會更謹慎處理。
律師楊隆源說，此事件應是體育組長小題大作或借題發揮，因為組長只是物品的保管人、非所有人，發現乒乓球不見應先詢問校內單位，怎會找警察處理，雖不違法，但確實不妥。
新竹市教育處體健科長沈靜濤說，因有警察到校，教育處收到學校通報，已要求校方提出檢討報告，加強老師及行政單位間的橫向聯繫，避免類似事件發生。
家長投訴指康姓體育組長不分青紅皂白，就帶著警察到體育館質問學生是否有拿球，簡直把學生當賊，難道學生借學校的乒乓球練習也不行嗎？孩子對警察到練習場地，都覺得害怕，擔心被帶走。
家長質疑體育組長在未經求證情況下就帶警察到學校，導致學生心靈受傷，且過去與桌球隊早有嫌隙，故意藉此為難桌球隊，讓學生練球練得不安心，有學生問：「那以後還可以練球、借球嗎？」
莊傑志表示，警察確實有到校，但並未與學生接觸或交談，從監視器畫面顯示，學生也正常繼續練習，現場並無學生有驚嚇表情，但有學生因體育組長詢問暫停練習。
他說，這是一連串陰錯陽差造成誤會，這桶新桌球是家長會上週五交由體育組長保管，體育組長發現桌球不見，基於是學校體育用品保管人，才請警察到校了解，後來詢問義工教練得知是學生和老師商借，已到派出所說明。
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