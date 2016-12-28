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台北入冬最冷 玉山可望降初雪

2016-12-28

氣象局昨再下修這波冷氣團強度，將東北季風改為大陸冷氣團等級，昨午淡水出現攝氏11.0度低溫，台北測到13度，創今年入冬最冷紀錄。氣象局更預報28日北部空曠地區低溫甚至可到11、12度，玉山可能降下入冬以來的初雪。預計低溫可能到週六，預計元旦回暖。

疾管署統計，上週新增10例流感重症，並有1例南部66歲男性經審查與流感相關死亡；提醒本週天氣濕冷，可能造成流感病毒活躍，要注意手部與呼吸道衛生。

另日本感染性腸胃炎疫情上升，東京都、山形縣等13都縣監測報告數均超過預警值，北海道札幌市、東京都銀座、靜岡縣更有旅客、學生群聚感染事件，韓國、中國腸胃炎疫情也升溫，呼籲國人前往當地遊玩，避免食用生魚片等生冷食物，降低感染風險。

（記者甘芝萁、林惠琴）

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