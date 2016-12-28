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邊聽邊聞 多感官APP為視障帶路

2016-12-28

〔記者林曉雲／台北報導〕政大和台科大學生共同設計的作品「視障族群專用之智慧型手機導航應用程式」，搭配街道上建置的低功耗藍牙發射器，讓視障者逐一接收訊號且順利到達目的地，該導航設有「多感官線索功能」，把沿路上的咖啡館、麵包店或便利超商都設為線索，讓視障者聞到咖啡香或麵包香，或聽到超商門鈴叮咚聲時，能確認自己走在對的道路上。

此作品是由政大學生王奕方、林禕瑩和台科大學生陳潛心、陳萱恩共同設計，是首次台灣學生獲得德國紅點傳達設計大獎學生組最大獎、一萬歐元獎金，昨天再獲教育部頒發二○一六設計戰國策「金獎」，獲得台幣廿五萬元最高獎金。

王奕方表示，研究起源是視障者協會主動找上政大提出需求，經過兩年努力，成功開發出APP，此研究透過情境訪查、隨身觀察與專家訪談等，深入探索視障者需求，並將都市路況環境分類，做為系統報位方式、導航敘述及佈建硬體的準則，讓視障者能在街道上安心行走。

陳潛心介紹「多感官線索功能」，在行走路途中，APP將咖啡館、麵包店及超商列入參考線索，在到達參考地點時會以語音提醒，例如視障者聽到「請左轉、左手邊有麵包店」，接著聞到麵包香味，就可以更肯定他走在正確的路上。

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  • 政大學生王奕方（右）、林禕瑩與台科大學生陳潛心（左）、陳萱恩共同設計的「視障族群專用之智慧型手機導航應用程式」，設有「多感官線索功能」，可有效引導視障者走在正確的路上。（記者陳志曲攝）

    政大學生王奕方（右）、林禕瑩與台科大學生陳潛心（左）、陳萱恩共同設計的「視障族群專用之智慧型手機導航應用程式」，設有「多感官線索功能」，可有效引導視障者走在正確的路上。（記者陳志曲攝）

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