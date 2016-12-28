新竹榮總溢發5千萬獎勵金 回不來了
2016-12-28
超過10年懲處時效
〔記者林良昇、蔡孟尚／綜合報導〕台北榮民總醫院新竹分院因溢列醫療收入，連帶獎勵金溢發，監院調查發現，有超過五千萬元獎勵金全數無法收回，但相關疏失人員已超越公務人員懲處權十年時效，監院認為，榮總上級機關行政院退輔會未盡督考責任，糾正退輔會。
監委李月德、江明蒼、方萬富指出，按退輔會榮民醫院工作人員獎勵金發給要點及公立醫療機構人員獎勵金發給要點規定，獎勵金核算，以年度事業收支總淨餘數為基礎，醫療院所實際收入，經健保署結算確認予以核減時，應追扣溢發獎勵金。
監院調查，在健保署確定不給付北榮新竹分院二○○○年至二○○三年各年度被核減的醫療費用後，院方並未追繳溢發獎勵金，退輔會於二○○八年六月發現後，院方於當年底才簽核追繳作業。
但北榮新竹分院不僅未確切執行，甚至在二○一○年四月至八月，將應收回溢發獎勵金帳列「其他應收款」，全數以「雜項費用」轉銷，退輔會未督促儘速追繳，以「有離職、退休、亡故等情形，實務上不易追扣」等聲復審計部，放任辦理溢發獎勵金追繳作業。
退輔會督考不周被糾正
監委指出，北榮新竹分院到二○一四年三月開始發函追繳，已逾公法上請求權五年時效，導致截至今年六月底，其中三五七八萬餘元獎勵金已確定無法收回，且其目前提出之訴訟案件，包括與已繳回者之訴訟，法院均判決其敗訴，溢發獎勵金合計五○七○萬餘元恐全數無法收回。
台北榮總新竹分院表示，獎勵金溢發案已透過訴訟程序追討，暫不對外表達意見。
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