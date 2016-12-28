| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

計程車工會告Uber總經理 不起訴

2016-12-28

台北市汽車駕駛員工會等團體，指控Uber違法經營計程車運輸業，剝奪小黃生計，工會理事長鄭力嘉今年8月二度率計程車業者至台北地檢署，控告Uber台灣區總經理顧立楷詐欺與違反「公司法」等罪；檢方認為，Uber雖是國外公司，但在台灣是由子公司台灣宇博經營，非由國外公司直接在台經營相關業務，不符公司法構成要件；此外，無確切證據證明Uber有以詐術誆騙顧客，故兩部分均不起訴。

檢方認定Uber不算違反公司法，但交通部強調，Uber及其合作、未具職業駕照司機明顯違反公路法等交通法規，立院日前更已三讀通過公路法修正案，將提高對Uber等違法業者裁罰到2500萬；不過該法目前總統府尚未公告，交通部表示，本週五將討論「公路法裁罰基準與檢舉獎勵辦法」施行細則，希望與總統府同步公布母法與細則。（記者謝君臨、甘芝萁）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：計程車工會告Uber總經理 不起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.