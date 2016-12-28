計程車工會告Uber總經理 不起訴
2016-12-28
台北市汽車駕駛員工會等團體，指控Uber違法經營計程車運輸業，剝奪小黃生計，工會理事長鄭力嘉今年8月二度率計程車業者至台北地檢署，控告Uber台灣區總經理顧立楷詐欺與違反「公司法」等罪；檢方認為，Uber雖是國外公司，但在台灣是由子公司台灣宇博經營，非由國外公司直接在台經營相關業務，不符公司法構成要件；此外，無確切證據證明Uber有以詐術誆騙顧客，故兩部分均不起訴。
檢方認定Uber不算違反公司法，但交通部強調，Uber及其合作、未具職業駕照司機明顯違反公路法等交通法規，立院日前更已三讀通過公路法修正案，將提高對Uber等違法業者裁罰到2500萬；不過該法目前總統府尚未公告，交通部表示，本週五將討論「公路法裁罰基準與檢舉獎勵辦法」施行細則，希望與總統府同步公布母法與細則。（記者謝君臨、甘芝萁）
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