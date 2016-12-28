| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

職涯茫茫 8成上班族找算命改運

2016-12-28

〔記者黃邦平／台北報導〕經濟前景混沌不明，不少上班族擔心未來職涯茫茫，會靠算命指點迷津！《yes123求職網》調查，八成受訪上班族算過命，其中八十五％是為了問「工作或事業」，問「感情或婚姻」只有五十七％。不過與其靠天，也要自助，累積經驗、培養專長、提高競爭力，最好還要認清自己的職場性格，才能在職場一帆風順。

很多人對命理「寧可信其有」，還有很多人信風水，尤其是在辦公室座位的安排上有不少忌諱，受訪者心中「風水最差」的位子是「洗手間旁」和「有橫樑在座位上方」，這兩種情況比坐在老闆或主管周遭還糟糕。

命理老師陶文建議，新年要開運，可在辦公室擺放蝴蝶蘭，讓「富貴併臨，福氣迭至」；居家客廳可擺「開運發財長明燈」；隨身可攜帶翡翠、玉珮的平安扣，駿馬、蝴蝶、咬錢鼠造型或手鐲等開運小物，再帶個空的紅包袋，準備裝「偏財」。

yes123提供「職場性格測驗」

yes123求職網發言人楊宗斌說，許多上班族嘆自己的命苦，對職業生涯也抓不到方向，除了找命理老師算命，也可利用「職場測評」靠專業分析找出適合自己的職業和工作，三十四．四％受訪企業在招募人才時已經使用來做為篩選標準，像yes123求職網就提供「職場性格測驗」，更別忘了「天助自助者」，先累積工作經驗，培養第二專長或語言能力，提高競爭力，才是有助於成功轉職、升遷或創業的根本之道。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：職涯茫茫 8成上班族找算命改運


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.