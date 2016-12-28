職涯茫茫 8成上班族找算命改運

2016-12-28

〔記者黃邦平／台北報導〕經濟前景混沌不明，不少上班族擔心未來職涯茫茫，會靠算命指點迷津！《yes123求職網》調查，八成受訪上班族算過命，其中八十五％是為了問「工作或事業」，問「感情或婚姻」只有五十七％。不過與其靠天，也要自助，累積經驗、培養專長、提高競爭力，最好還要認清自己的職場性格，才能在職場一帆風順。

很多人對命理「寧可信其有」，還有很多人信風水，尤其是在辦公室座位的安排上有不少忌諱，受訪者心中「風水最差」的位子是「洗手間旁」和「有橫樑在座位上方」，這兩種情況比坐在老闆或主管周遭還糟糕。

命理老師陶文建議，新年要開運，可在辦公室擺放蝴蝶蘭，讓「富貴併臨，福氣迭至」；居家客廳可擺「開運發財長明燈」；隨身可攜帶翡翠、玉珮的平安扣，駿馬、蝴蝶、咬錢鼠造型或手鐲等開運小物，再帶個空的紅包袋，準備裝「偏財」。

yes123提供「職場性格測驗」

yes123求職網發言人楊宗斌說，許多上班族嘆自己的命苦，對職業生涯也抓不到方向，除了找命理老師算命，也可利用「職場測評」靠專業分析找出適合自己的職業和工作，三十四．四％受訪企業在招募人才時已經使用來做為篩選標準，像yes123求職網就提供「職場性格測驗」，更別忘了「天助自助者」，先累積工作經驗，培養第二專長或語言能力，提高競爭力，才是有助於成功轉職、升遷或創業的根本之道。