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爭取同工同酬破局 澎湖公車司機今起無限期罷工

2016-12-28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖車管處企業工會爭取同工同酬，數度與縣府談判破局，昨日舉行罷工投票，以壓倒性票數通過罷工，自今日零時起無限期罷工，由於五十五名駕駛中有五十一人是會員，將影響九成五以上公車班次正常運作，澎湖縣政府連夜研議對策。

影響95％班次正常運作

由於民國九十七年澎湖縣車船管理處訂定「車船管理處契約勞工待遇管理要點」，正職駕駛及技工遇缺不補，以契約方式補足，但契約駕駛與正職駕駛薪水相差上萬元，同時未享有年終獎金、離島加給、結婚、子女生育、教育、喪葬補助等，勞資雙方多次調解不成，昨舉行澎湖首次罷工投票。

工會理事長魏睿宏表示，澎湖縣政府一再以虧損為由，拒絕為契約工調薪，導致同工不同酬，但公車為大眾運輸工具，主要是照顧弱勢族群，原本就不以營利為目的，因此由工會會員進行罷工投票並通過，直至縣府善意回應為止。

車管處每日有十四條公車路線、疏運五千人次，其中學生專車班次二十二班，光是學生專車就需要三十八位駕駛，無限期罷工讓民眾相當驚訝，紛紛表示學生上課怎麼辦？認為工會不該拿全民交通權利當籌碼，但也有人支持工會爭取同工同酬。

暫請遊覽車、國軍支援

澎湖縣政府也提出因應對策，人力不足部分將聘請民間遊覽車替代駕駛，另協調具備職業駕照之民間人士、國軍弟兄接替駕駛，並以學生專車優先，熱門路線次之。

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  • 服務學生通勤族及老人家的公車罷工，影響層面相當大。 （記者劉禹慶攝）

    服務學生通勤族及老人家的公車罷工，影響層面相當大。 （記者劉禹慶攝）

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