「鷹石尖」絕景潛藏崩塌危機 今起封閉

2016-12-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮秘境鷹石尖坐擁海景，被網友票選為台灣十大景點之一，管理單位東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處偕同地質專家會勘後，認定當地斷崖潛在性裂縫有崩塌風險，決定今天下午三點在入口處施工封閉，遊客將不得其門而入，台灣東北角的這處海天一色美景，恐怕再也看不到了。

假日一天三千人爬凸岩拍照

鷹石尖海拔四百一十一公尺，突出山壁的大石，與斷崖構成老鷹展翅的奇特景致，站立石上好像站在老鷹背上翱翔天際，還能遠眺綿延的海岸線與遠處龜山島，假日一天有三千多人次爬上鷹石尖拍照賞景，外國遊客不惜弄髒婚紗，也要登頂拍攝結婚照，在此留下珍貴畫面。

里長建議管制 反對貿然封閉

鷹石尖封閉消息傳出後，引起兩極反應，所在地的頭城鎮大溪里長陳色雄認為，主管單位可在頂端設置保護措施，管制上山人數，以更積極態度處理地質問題，貿然封閉不僅消極，更是下下策，鷹石尖頂端的私有地，地主也同意配合觀光。

不過，頭城鎮代會副主席尤瑞傑持不同看法，他指鷹石尖雖有利於觀光發展，但基於安全考量，應該封閉，若崩塌造成意外，誰來承擔責任？

「這麼美的風景，太可惜了！」立委陳歐珀要求觀光局再邀集專家研討地質加固事宜，提高安全性，評估有無轉圜餘地。

地質專家認定有3處裂縫

東北角風景區管理處副處長陳煜川回應，儘管鷹石尖地主願配合觀光需求，地質專家卻認為有三處潛在性裂縫，很多遊客都會爬到凸出的岩地也是危險區域，二、三個遊客同時站在上面，崩塌風險相當高，若設圍籬隔離，擔心有些人仍會強行攀爬，研議後決在聯外入口阻絕，禁止上山。