搭機違規託運行動電源、鋰電池 1年15萬件

2016-12-28

〔記者甘芝萁／台北報導〕近幾年行動電源和手機頻頻發生自燃意外事件，引起飛安會重視。飛安會主委黃煌煇表示，根據航警統計，旅客違規將鋰電池、行動電源放置在託運行李內一年約有十五萬件，且大多不知不可託運，依規須沒入。如果航程中不慎起火，對飛安是一大危害，應加強宣導。

三星NOTE7手機今年頻傳電池過熱自燃、爆炸事件，讓各航空公司針對該款手機祭出「禁令」，不准旅客帶上機，也讓三星不得不宣布停產。今年五月我國籍航空也發生旅客在機上用行動電源充電爆炸自燃，華航本月初也發生旅客攜帶三星GALAXY S6 edge在機上自燃。

多半不知道不能放在託運行李

黃煌煇表示，為何會發生自燃，國際上仍無法掌握原因，但根據航警調查，在機場查獲的行動電源或鋰電池違反規定放置託運行李內，一年高達十五萬件被攔查到，且大多不知道不可託運，因此國內應加強宣導。

航空公司會提醒隨身攜帶

桃機公司表示，一般旅客若不小心將行動電源機或鋰電池放置在託運行李內，通常在報到時，航空公司的地勤人員就會先行告知，報到處也會有標示提醒，讓旅客可以即時拿出來隨身攜帶，報到處也會有航警在旁查驗；旅客進入安檢區時，隨身攜帶的物品若有不能帶上飛機的，例如尖銳物品、超過一百毫升的液體等，安檢區也會設置維安物品棄置箱，讓旅客拋棄，不會帶上飛機。

黃煌煇指出，根據飛安會分析，至去年止，近十年來我國渦輪噴射定翼機平均全毀事故率，已由十年前的每百萬離場三．一八次降到○．五八次，低於全球平均值○．七次，但渦輪螺旋槳定翼機近十年平均事故率，受到興航兩起重大飛安事故影響，已由○次提高至三．○九次，高於全球平均值一．七六次，呼籲各界若發現航空公司有飛安漏洞，可通報飛安會和民航局。