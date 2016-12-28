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防廚餘轉賣 量販店廢棄食物須申報

2016-12-28

為加強超市（如全聯、四季百貨、台灣楓康超市）及量販式零售業者（如好市多、大買家、大潤發、家樂福）的廚餘流向管理，環保署昨公告，總公司資本總額達2500萬元以上的超市及零售量販業，都要上網申報廢棄物清理流向，預估全台近1700家分店適用，明年3月1日實施；另也規範原列管事業廚餘產生量，每日達16公斤以上或每年6公噸以上者，也應上網申報廚餘清理流向，此類業者估約2000家。違法業者遭告發，可罰6千元至3萬元罰款。 （記者陳炳宏）

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