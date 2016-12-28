六期廢氣排放標準 108年9月實施

2016-12-28

為持續改善空氣品質，環保署昨公告汽車與柴油車六期廢氣排放標準，與五期排放標準相較，汽車部分是加嚴懸浮粒子（PM）標準，並開始量測粒狀污染物數量 （PN）；柴油車部分各種污染物皆加嚴，包括懸浮粒子（PM）等，預計加嚴10%，而由於管制加嚴，管制值也變小，所以排放標準單位也由克（g）改為毫克（mg）。新制108年9月1日實施。

（記者陳炳宏）