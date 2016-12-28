勞保國保年金給付提早入帳 310萬人受惠

2016-12-28

勞工保險局宣布，2017年元月底正逢春節，多項年金給付將提前入帳，其中勞保老年年金、失能年金、遺屬年金，將提前到1月25日入帳；國民年金保險的老年基本保證年金及原住民給付會提前到1月24日；國保老年年金、身心障礙（基本保證）年金及遺屬年金提前到26日入帳。至於老農福利津貼原定時程是1月20日撥款，會準時入帳。總計約310萬人受惠。

此外，勞保也提供紓困貸款，每人限額10萬元、貸款最長3年，農曆年前可撥款，可洽專線02-2314-6633。（記者黃邦平）