首日稽查散裝蛋包材 半數蛋商不合格
2016-12-28
〔記者黃建豪、賴筱桐、林欣漢、林彥彤／綜合報導〕一次性包材裝蛋新政策本月廿四日上路，昨首日展開稽查。農委會統計，昨共稽查九縣市、四十一處蛋商，結果有半數所用包材不合格，其中主要消費地台北市與新北市違規狀況最嚴重，違規業者多還是使用塑膠籃等可能受污的重複性包材，均已發出勸導單要求三至六個月內改善，沒有改善者將開罰三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。
對於婆婆媽媽消費者憂心蛋價上漲，批發價格從每台斤卅元，上漲到卅三元，甚至傳出帶動早餐店、麵包價格上漲；農委會畜牧處長李春進分析，蛋價上漲與新政策無關，主要是因氣候變化，以及蛋量需求增加影響，由於早晚溫差大，造成禽場端供應不順，加上年末蛋量需求大，才導致批發價格漲到卅三元，預計未來還可能帶動調漲現行產地價廿二．五元。
台北市動保處昨查三家蛋商，皆使用塑膠袋或塑膠箱，不符規定，已勸導限期改善。基隆動物保護防疫所到十四家中游蛋商宣導，也發現仍有多家業者使用傳統塑膠籃裝載。
受稽查業者對於新政策反應不一，有受查業者認為，紙蛋盤用完就丟，不像塑膠包材會重複利用，雖然較能保證蛋的品質，但紙蛋盤跟塑膠袋相比，強度較弱，很容易因下雨或擦撞使蛋破損，且成本太高，短時間很難完全改過來。
新北元弘蛋商王景鴻則表示，雖然實施這項政策增加成本，但為了禽流感防疫，並考量長期以來蛋源供貨穩定性，配合政策還是有必要。
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