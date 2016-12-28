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一例一休人事成本增 多家影城票價紛紛調漲

2016-12-28

〔記者盧家豪、黃以敬／台北報導〕一例一休上路後，造成許多行業人事成本上漲而傳出漲聲，多間電影院也跟進，包括秀泰、美麗華、星橋等電影院都宣布調漲票價。

桃園大江購物中心的SBC星橋國際影城基於成本增加原因，決定票價從二九○元漲到三百元。秀泰影城指出，由於近年水電、人員薪資都漲價，明年一例一休正式上路後營運成本更重，不得不調漲票價，但調幅未定。

台北誠品電影院則在官方臉書、售票櫃台張貼漲價公告，全票漲二十元，學生軍警票漲到二百六十元，早場和愛心敬老票也漲十元，將自明年一月三日起實施。

有大直美麗華及台茂兩座影城的美麗華影城表示，台茂美麗華影城主要是進行改裝，座位、地毯等設備都升級，因此調漲，但每張票漲幅不超過十元；大直美麗華影城則不更動。

新開幕的三井林口outlet park影城，針對林口區民推出優惠反降價。

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