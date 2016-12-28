菜金變菜土 農糧署啟動外銷解套

2016-12-28

〔記者顏宏駿、陳燦坤、林彥彤／綜合報導〕有「菜王」之稱的高麗菜，上月零售價曾飆到一顆兩百元，如今因災後復耕菜逐漸上市，價格像溜滑梯，拍賣價從每公斤八十元暴跌到八元，昨台北果菜市場批發價更降到七．七元，市場可見五十元兩顆高麗菜；為防價格崩盤，農糧署昨宣布啟動外銷，首批三萬公斤裝船出口到南韓釜山港，國內則透過果菜合作社聯合社促銷一箱三百元（廿公斤裝）的優質高麗菜。

價格猛掉 台北批發價跌破8元

有立委質疑，現在才做有點晚，呼籲政府不要只喊口號，應在農民還有賺頭時加量釋出。農糧署副署長蘇茂祥表示，昨台北果菜市場高麗菜每公斤平均近八元，外銷價格（一公斤十元）比市場批發價好，因此選這時機外銷，以穩定國內高麗菜價。且今年南韓冬天來得早，其國內菜價上漲，這時我國外銷高麗菜，價格好品質好，有競爭力，下一步還要接洽日本、加拿大等國外銷。

今年高麗菜拍賣曾飆到每公斤八十元，市場零售價一顆約兩百元，但本月廿一日市場開始爆量，上月全台市場到貨總量才一千一百六十公噸，本月到廿五日就已達二千零六十四公噸，價格也滑落到每公斤約八至十元。

農糧署促銷 一箱三百元免運費

農糧署啟動外銷南韓措施，也推免運費宅配到家促銷活動。消費者只要上臉書農糧署「鮮享農 YA」粉絲頁或「國聯社台灣好農蔬果易購平台（網址：shop.fvc.org.tw/）」就可免運費用三百元買到每箱廿公斤裝（約八至十顆）的優質高麗菜。