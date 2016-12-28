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減少空污 龍山寺明年3月可能禁香

2016-12-28

〔記者賴筱桐、張議晨／綜合報導〕廟宇焚燒香或金紙造成空污，危害人體健康，環保署昨邀全台寺廟領袖代表共同簽署減燒承諾，繼行天宮一○三年取消香爐與供桌，鼓勵「以道德心香取代線香」後，龍山寺最快明年三月起，現有三座香爐朝全面封爐或減為一座香爐，預計明年二月董事會討論就會定案。

龍山寺副董事長黃書瑋表示，為響應環保，且早年信眾一多香爐很容易引火，八十七年起推廣減少焚燒金紙，九十四年從每人廿一炷香減到七炷香，去年收起四座香爐，個人祭祀減至三炷香。

黃書瑋說，因台大醫師調查發現，龍山寺pm2.5濃度是行天宮的八十八倍，考慮到信眾身體，八月原有意做表率將剩餘的天公爐、觀音佛祖爐及聖母爐，朝全面封爐方向規劃，不過，考量常有進香團參拜，究竟全面停燒香或其他減燒措施，還在討論。

北市行天宮前年宣布全面禁燒香，行天宮表示，實施禁燒香二年來，信眾未減少，反而更認同宮內環保理念。而新北市土城承天禪寺改用「臥香」，信徒拿取小段線香祭拜但不點燃，由寺方集中焚燒。蘆洲湧蓮寺也響應環保，減香至每人三炷香。

全台一年燒香達三千噸，金紙焚燒廿四萬噸。環保署長李應元指出，每年十一月到隔年一月是全台空氣品質最差季節，恰巧碰上年節，各地祭祀活動頻繁，空污雪上加霜，因此推動廟宇減燒，目標明年全台五十％宮廟響應，兩年後所有宮廟加入。也呼籲民眾可將買紙錢費用挹注慈善活動，尊重民俗兼顧環保。

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  • 艋舺龍山寺香火鼎盛，但為改善空污，明年3月擬「封爐」不燒香。（記者張議晨攝）

    艋舺龍山寺香火鼎盛，但為改善空污，明年3月擬「封爐」不燒香。（記者張議晨攝）

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