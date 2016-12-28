元旦起汽機車白天不開大燈就重罰？假的別相信!

2016-12-28

〔記者黃邦平、甘芝萁、林惠琴／台北報導〕二○一七年元旦將至，多項民生新制上路！好消息是基本工資自元旦起調漲，每月基本工資由二萬零八元漲為二萬一○○九元，每小時基本工資由一二六元增為一三三元，有二○一萬勞工受惠。勞基法修正案也第二階段實施，勞工七天國定假日取消，除勞動節，其餘十一天國假就與公教人員齊一化，勞工年度特休假也增加，員工任職滿半年就可以有特休假，且調年資累積而增加，任職滿廿四年即可達勞基法上限卅天，比原來提早。

基本工資上升 勞保費國民年金跟漲

基本工資上升，也帶動健保、勞保等投保薪資上揚。相對地，元旦起，勞保及國民年金的保費費率也都將上調，攸關千萬勞工的勞保費率調高○．五個百分點、升為十．五％，例如最高級距四萬五八○○元者，每月要多付四十六元，雇主則要多付一六一元。

國民年金費率則由現行八％調升為八．五％，民眾每月負擔保費增加廿七至五十四元不等，約三百五十三萬人受影響。健保部分，則是病患住院自行負擔費用，每次最高由現行三萬六千元調升為三萬七千元，全年最高升為六萬二千元，估每年有上萬病患住院得多繳錢了。

「新款式」機車須發動就開燈 才能領照

此外，食衣住行也有多項新制變動。交通部宣布，明年元旦起，「新款式」機車需強制安裝發動時就會自動開啟的晝行燈或頭燈，檢驗合格辦理登檢領照；至於其他小型汽車新車自一○七年元旦起也都須強制安裝晝行燈。

網路卻謠傳「明年騎車或開車都要開大燈，否則將罰一千二百到六百元」訊息，交通部說，這純屬謠言，事實是明年元旦起，「新款式」機車強制配備自動開啟的晝行燈或頭燈，照理開車就會亮燈；至於舊式汽機車，是會勸導白天上路開頭燈，但並無罰則。

可可含量不足 不得稱為「巧克力」

衛福部明年則推出一系列食品正名新規。過去曾有不肖業者把「圓鱈」（俗稱智利海鱸） 、「扁鱈」（俗稱大比目魚）當成「鱈魚」販售，但元旦起只有屬於「鱈形目」的魚種才可標示為「鱈魚 」，以香料或調味料調製出類似口味，則需標示「風味或口味」。還有可可含量不足不得稱為「巧克力」，大麥、太白粉若成分不純，也都需正名，否則最高可罰四百萬元。