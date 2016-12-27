老人玩桌遊 可降失智風險

2016-12-27

記者林彥彤／台北報導

農曆春節快到，除了陪阿公、阿嬤打麻將外，今年不妨改玩桌遊！董氏基金會昨天援引一份法國追蹤長達20年的研究指出，研究發現有參與桌遊的年長者，比不玩桌遊的人少15%罹患失智症的風險，建議家中有長輩的民眾，今年過年家庭活動可改玩桌遊，增加與長輩的互動機會，有助減緩老化。

法國這項研究從1988年開始，隨機選出3777名65歲以上的居民，進行認知、憂鬱和臨床失智狀態的測量，其中有3成2的人經常從事桌遊活動，經過長期10年、20年追蹤後發現，參與桌遊的人比不玩桌遊的人，在罹患失智症的風險上少了15%。

台大精神醫學部一般精神科主任黃宗正表示，會玩桌遊的人，通常認知功能和憂鬱都會維持在好的狀態，主要是因為桌遊具有三大特點，包含可以改善認知功能（如記憶力、注意力、判斷力和規劃力等）、增加人際互動以及不受限制（如地域、氣候），因此若年長者玩桌遊，可幫助維持認知功能與減少負向思考。

不過，國人過年的娛樂較習慣打麻將、玩牌等，桌遊對許多老人家來說相對陌生。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，年假期間正好是一個很好的機會，不妨將桌遊當成一份新年禮物，送給長者；如果長者排斥，可以漸進方式吸引老人家的好奇，並耐心陪伴長者玩桌遊，可有助於老人家減緩功能老化。