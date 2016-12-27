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蛋洗勞動部 工運帶頭者不起訴

2016-12-27

新海瓦斯工會前常務理事林子文，認為幹部遭解僱未被裁定屬於「不當勞動行為」，今年5月27日率數十名成員至勞動部抗議，還帶頭衝撞員警及出手拉扯盾牌，造成9名員警受傷，警方舉牌警告及移送法辦；昨獲檢察官不起訴處分。

士林地檢署檢察官勘驗錄影畫面，認定林男率眾與警推擠2分多鐘，現場人員喊「停」群眾即停止後退，難認林蓄意率眾攻擊員警；林蛋砸勞動部，訴求屬政治性言論，用意在表達不認同勞動部裁決，同時刺激民眾意識，吸引社會大眾關注相關事件，沒有惡意，加上議題屬可受公評之事，政府機關宜容忍。（記者黃捷）

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  • 新海瓦斯工會前常務理事林子文。（資料照，記者陳炳宏攝）

    新海瓦斯工會前常務理事林子文。（資料照，記者陳炳宏攝）

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