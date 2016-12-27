國家講座頒獎 陳建仁期許看見台灣
2016-12-27
教育部第20屆國家講座及第60屆學術獎昨天頒獎，其中，台灣大學講座教授謝明良、清華大學講座教授王素蘭、成功大學講座教授羅竹芳（3人都是第二次獲選國家講座主持人，躋身為「終身榮譽國家講座主持人」。
副總統陳建仁致詞時說，他也曾獲得這兩個獎項，除了獎助金對生活、學生有些幫助，也期許獲獎者繼續在學術研究上發光發熱，讓全世界看見台灣。
這次獲得國家講座主持人的還有台灣大學理學院學術副院長梁庚辰、清華大學研發長郭瑞年、中興大學講座教授葉錫東、台灣科技大學副校長李篤中、中山大學副校長翁金輅、清華大學通訊工程研究所所長張正尚。（記者黃邦平）
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