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台大、國北教大聯姻 再等3、5年

2016-12-27

台灣大學與台北教育大學雙方談「聯姻」談了20年，遭教育部逼婚，原訂明年談合併，但昨兩校解釋，只是先確定合併意向，有意願後還需「交往」至少3到5年，後續才要再次投票，進行正式合併。

昨立法院審理大學預算，並談及台大與國北教大的合併案進度，台大校長楊泮池表示，原先預計明年1月7日進行合併意向投票，但因校內意見未齊，恐再延後；國北教大校長張新仁說，即使明年通過合作意向，也不會立刻合併，會試行3到5年計畫，待調整完畢，再進行合併投票。

另，清華大學與新竹教育大學今年已合併，立委憂師培被消滅，清大校長賀陳弘說，會堅持優良傳統，培養更優質的師資，美國許多研究型大學也都有良好的教育學院，研究與師培可以並進。（記者吳柏軒）

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  • 台灣大學校長楊泮池（右一）、台北教育大學校長張新仁（右二）到立法院，向立委說明兩校合併案。（記者吳柏軒攝）

    台灣大學校長楊泮池（右一）、台北教育大學校長張新仁（右二）到立法院，向立委說明兩校合併案。（記者吳柏軒攝）

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標題：台大、國北教大聯姻 再等3、5年


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