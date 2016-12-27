LED標案涉洩密 台鐵、北捷員工到案

2016-12-27

〔記者王定傳／新北報導〕鐵路管理局台北電務段新竹電務分駐所人員官振正及台北大眾捷運股份有限公司電機處水電廠人員呂志仁，涉嫌將一○三年台鐵、北捷的ＬＥＤ照明工程標案內容等，洩漏給曜駿有限公司負責人陳千筠，由她把訊息轉給其他業者取得標案，涉犯洩密及圖利罪；新北地檢署昨指揮調查局北機站發動搜索，約談官、呂等十人到案。

檢調掌握涉入的標案至少三件，都是一○三年度，如北捷公司的「板南線、台北車站及古亭站車站公共區照明設備重置工程」，預算金額約兩千六百萬餘元，由億光固態照明股份有限公司以一千四百多萬得標，台鐵的標案都在新竹段，一件預算金額一百六十萬餘元，最後業者以一百二十萬得標，另一件預算金額九十多萬，業者以五十多萬得標。

檢調接獲檢舉指，陳千筠為銷售ＬＥＤ設備，從官、呂兩人口中探知一○三年台鐵及北捷尚未公布的標案內容、規格、底價等，因無法獨力吃下標案，把內容訊息轉給其他業者，等標下後再承攬ＬＥＤ業務，從中獲取利益，有業者甚至透過陳女向承辦人表達規格過高，希望降低規格等需求。

官、呂兩人涉及犯刑法洩密罪，官男另涉貪污治罪條例圖利罪，檢調昨前往台鐵局新竹分駐所及相關涉嫌人住所共五處搜索，帶回官、呂、陳千筠及億光公司陳姓經理四人，另傳喚六名證人到案說明；至於官、呂兩人與陳女關係、有無行收賄或接受不當宴請等，檢調仍須釐清。訊後億光陳姓經理請回，北捷呂志仁以五萬交保。