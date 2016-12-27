台大論文風波 調查最快1月出爐

2016-12-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學爆發郭明良學術倫理案，校長楊泮池也因論文共同掛名遭捲入，外界重啟輿論，並點出論文掛名浮濫陋習，對此楊泮池昨再度沉重致歉，並盼未來集思廣益，努力落實相關的實驗室規範；但該學倫案調查仍由獨立委員審查，報告最快恐需明年一月中旬才會出爐。

楊泮池再道歉 盼研究並落實規範

立院昨審大學預算，楊泮池也出席說明，但仍難脫學倫案爭議，楊泮池再次致歉，認為該案引發社會關注，也對生醫研究產生極大影響，應著眼未來的檢討改進。

另，媒體關注學界掛名浮濫，對此，楊泮池表示，該現象確實應好好看待，因為一方面學界必須鼓勵跨域合作，另一方面也要防弊，應集思廣益，大家共同找出合理做法，並符合世界潮流，例如應落實研究實驗室規範原則等。

而郭明良學倫案目前仍在台大調查階段，台大主任秘書林達德說，因調查獨立，且案子複雜度高，雖台大心裡急，但仍須謹慎處理，相關程序必須走完，如給當事人適當時間回應等，目前僅知最快明年一月中才會有初步的調查結果；楊泮池則重申，學倫調查具有獨立性，自己本身絕不會介入教評會審議。