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「光復中華民族」光復中學另演霧社事件

2016-12-27

〔記者洪美秀／新竹報導〕光復中學巧扮納粹的爭議事件還未落幕，又有網友發現校慶當天還有另個班級cosplay「霧社事件」，司儀還喊出「打倒日本鬼子，光復我中華民族」，網友在PTT發文並PO出影片，只見一群穿黑衣還戴耶誕帽的學生扮演日本人，手持「霧社事件」標語和玩具槍走過司令台，接著另一群身著紅衣頭綁白巾的學生則扮演原住民，手持紙刀向前砍殺，司儀並呼喊「打倒日本鬼子」，隨後兩組人馬便在司令台前跟著音樂跳起舞蹈。

歷史老師：應以台灣為主體認知歷史

網友看到這段影片後相當傻眼，直呼「原住民光復中華民族？」「這學校真的有歷史老師嗎？」還有人感嘆台灣的歷史教育真的失敗，否則學生怎會玩變裝玩這麼大？

高中歷史老師曾桂莊說，從學生角色扮演霧社事件的內容來看，顯示學生對國族的認知恐有錯誤，台灣應做為歷史的主體來認知歷史事件，若以中國角度來看歷史，霧社事件很容易就變成抗日或仇日，甚至可能扭曲歷史。曾桂莊說，霧社事件其實是一個「抗暴」的歷史事件，過去台灣的歷史教育都以「抗日」角度來述說，把事件主體變成中國或中華民族，那是歷史認知的錯誤，如果霧社事件是抗日行動，早就發生了，不可能到一九三○年才發生，如果學生能以台灣或原住民為主體，就能更全面理解霧社事件，而不是只以「中國」或「中華民族」的角度來看待此歷史事件。

光復中學這段「霧社事件」角色變裝影片在網路上已被刪除，光復中學昨日則對此表示，「霧社事件」已多次被改編成電影，學校不再回應。

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  • 新竹市光復中學在耶誕變裝活動中因扮演納粹黨引發爭議，有網友發現其他班學生扮演「霧社事件」，司儀還高呼「打倒日本鬼子，光復我中華民族」。（取自網路）

    新竹市光復中學在耶誕變裝活動中因扮演納粹黨引發爭議，有網友發現其他班學生扮演「霧社事件」，司儀還高呼「打倒日本鬼子，光復我中華民族」。（取自網路）

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