光復中學扮納粹爭議 教長：機會教育
2016-12-27
〔記者洪美秀、吳柏軒／綜合報導〕新竹市私立光復中學學生在創意變裝活動中扮演納粹軍隊引發軒然大波，校長程曉銘為讓事件止血前天道歉後請辭，不過學生都力挺校長，甚至一度發起要在操場力挺校長的活動，不過臉書上的言論已被刪除，學生昨也未集結在操場，出席狀況一切正常。至於懲處名單，學校表示，已送交教育部國教署，會由教育部核定後再公佈。
學生網路聲援學校和校長
因學生扮演納粹角色引發國際爭議導致校長程曉銘引咎辭職，光復中學學生在臉書「告白光復」發表一系列言論，並發起挺學校和校長活動，有學生一度想號召學生到操場，要求大人們及教育部官員們不要「小題大作」，但昨天並無學生在操場集結；至於有學生哭訴不想到校，校方則說，昨天學生出席一切正常，強調會要求各班導師加強歷史教育和培養國際觀，希望能降低此事件對學生的傷害。
光復中學師生扮演納粹事件引發國內外輿論譁然，教育部長潘文忠昨再次強調，納粹事件代表人類過往的重大傷痛，台灣追求世界和平與維護人權的普世價值，用歷史悲痛事件做為創意主題並不妥，不宜用休閒娛樂方式呈現；而此事也能給各級學校、老師及教育人員等很好的機會教育，讓師生瞭解歷史事件的深刻意涵、培養同理思考，盼外界也能給予該校空間，回歸寧靜校園。
潘文忠：懲處會持比例原則
潘文忠並強調，目前課綱、教科書等都有陳述各重大歷史事件，教育應讓學生對其產生同理心，明白受難者苦痛，未來將持續朝此方向努力。
另，光復中學校長引咎辭職，學校兩百萬獎補助也恐被撤，外界有聲音認為恐太過；潘文忠昨表示，或許該校長有個人職務考量，至於相關懲處應會持比例原則，目前已由國教署成立專案小組進行調查，並要求該校提檢討報告，後續結果出爐將交由私立學校諮詢委員會進行相關獎補助款的懲處決議。
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