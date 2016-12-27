| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

空中起酒瘋 嗆空姐還動手推

2016-12-27

55歲張姓旅客與妻子25日搭乘虎航IT-322班機從澳門返回高雄，疑因酒後鬧事向女空服員嗆聲並於機艙推人，由於虎航並未追究刑責，航警調查後暫飭回。

航警高雄分局偵查隊長賴嘉宏說，張姓旅客動手推擠女空服員後，被安置在機艙最後一排，班機抵達後顯有悔意，對空服員道歉，且虎航公司及機長表明願意原諒旅客，不需提訴，依據民航法第119-2條相關規定，旅客喝酒鬧事需經機長及公司舉發才構成刑責，虎航並未追究。（記者黃旭磊）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：空中起酒瘋 嗆空姐還動手推


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.