空中起酒瘋 嗆空姐還動手推
2016-12-27
55歲張姓旅客與妻子25日搭乘虎航IT-322班機從澳門返回高雄，疑因酒後鬧事向女空服員嗆聲並於機艙推人，由於虎航並未追究刑責，航警調查後暫飭回。
航警高雄分局偵查隊長賴嘉宏說，張姓旅客動手推擠女空服員後，被安置在機艙最後一排，班機抵達後顯有悔意，對空服員道歉，且虎航公司及機長表明願意原諒旅客，不需提訴，依據民航法第119-2條相關規定，旅客喝酒鬧事需經機長及公司舉發才構成刑責，虎航並未追究。（記者黃旭磊）
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