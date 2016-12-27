空中起酒瘋 嗆空姐還動手推

2016-12-27

55歲張姓旅客與妻子25日搭乘虎航IT-322班機從澳門返回高雄，疑因酒後鬧事向女空服員嗆聲並於機艙推人，由於虎航並未追究刑責，航警調查後暫飭回。

航警高雄分局偵查隊長賴嘉宏說，張姓旅客動手推擠女空服員後，被安置在機艙最後一排，班機抵達後顯有悔意，對空服員道歉，且虎航公司及機長表明願意原諒旅客，不需提訴，依據民航法第119-2條相關規定，旅客喝酒鬧事需經機長及公司舉發才構成刑責，虎航並未追究。（記者黃旭磊）