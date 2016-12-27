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雪山西稜登山步道 1/4開放

2016-12-27

山友長期來的反映終於獲得回響！雪霸國家公園管理處指出，雪山西稜線將於明年1月4日重新開放，山友28日早上7點起可於「台灣國家公園入園入山線上申請服務網」提出網路申請。

雪霸處說，未來山友申請攀登雪山西稜登山步道，必須具備B級以上登山經驗證明。雪霸處並提醒山友，230林道9公里處的大崩壁請採高繞方式通行。至於雪季期間分級為D級需3人以上才可申請。（記者蔡政珉）

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標題：雪山西稜登山步道 1/4開放


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